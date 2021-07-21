В регионе количество коек в инфекционных госпиталях будет увеличено до пяти тысяч. Обустроить места в госпиталях должны до конца текущей недели. Работа колл-центров возобновится в полном объеме, также будет усилена работа амбулаторного звена и сохранение темпов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

По данным областной администрации, такие решения озвучил губернатор региона на заседания президиума регионального оперативного штаба. Отдельное внимание на совещании уделено вопросам работы поликлинического звена; возобновления в полном объёме деятельности колл-центров, где волонтёры будут оказывать консультационную помощь жителям; проведения прививочной кампании.

Ежедневно в Волгоградской области защиту от коронавируса получают 13-15 тысяч человек. Всего с начала кампании прививки от COVID-19 сделал 570151 волгоградец (в том числе свыше 200 тысяч — лица старше 60 лет). Из них полностью завершили вакцинацию 396424. В регионе функционирует 61 прививочный пункт на базе медицинских организаций, 10 мобильных прививочных пунктов, 78 мобильных бригад, которые выезжают в соматические стационары, в организации и на предприятия, в том числе 10 в ТРЦ. С 21 июля на базе интерактивного исторического парка «Россия – моя история» начал работу самый большой в Волгограде и области прививочный центр с возможностью вакцинировать 1200 человек в смену.

Вакцина поступает в регион регулярными партиями по согласованному с Минздравом РФ графиком. За весь период с начала вакцинации в Волгоградскую область доставлены порядка 640 тысяч доз, в том числе 20 июля по медорганизациям распределена партия из 9900 комплектов «Спутник V».