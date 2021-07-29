В сентябре природному парку «Эльтонский» исполнится 20 лет. К этому событию сотрудника парка подготовили тематические конкурсы и выставки.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, так, передвижная фотовыставка «Навстречу 20-летию природного парка» уже начала свою работу. В экспозиции представлены лучшие работы фотографов, знакомящие с уникальной природой Приэльтонья, его удивительным животным и растительным миром, завораживающими пейзажами, памятниками археологии, истории, архитектуры.

Работа выставки будет организована во всех сельских домах культуры Палласовского района и краеведческом музее Палласовки.

Кроме того, в преддверии юбилея природный парк проведет конкурс рисунков и фотографий «Природное наследие Приэльтонья», пленэр для художников Волгоградской области, а также организует эколого-краеведческий праздник «Встреча друзей», на котором соберутся и обменяются опытом работы сотрудники природоохранных учреждений региона.