Ещё один пляж Волгограда будет открыт после того, как будет получено положительные заключения о соответствии территории необходимым требованиям. На данный момент площадку у воды в Советском районе Волгограда на набережной имени Тулака готовят к открытию.

Как сообщает РИАЦ, водолазы муниципальной службы спасения уже провели комплекс работ по обследованию и очистке пологого дна реки от мусора, осколков и веток. В настоящее время на песчаной площадке ведутся работы по оборудованию биотуалета, кабинок для переодевания, навесов и скамеек. И как только разрешение на открытие территории для отдыха площадью 900 квадратных метров будет получено пляж откроют для отдыхающих.

Ранее был открыт пляж на территории песчаной косы полуострова Сарептского в Красноармейском районе. На площадках в других районах подготовка к открытию пляжей началась с конца июня, когда уровень воды установился на нормативной отметке.