С 12 июля возобновляется авиасообщение Волгограда с Турцией. В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию, будет увеличено.

По данным Росавиации, с 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Также расширен перечень городов на территории Турции, с 12 июля 2021 года будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Кроме того в целях обеспечения перевозки Олимпийской делегации Российской Федерации на период с 19 июля по 06 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полетов в Государство Япония по маршрутам Владивосток – Токио – Владивосток с 7 до 10 рейсов в неделю и Хабаровск – Токио – Хабаровск с частотой 2 рейса в неделю.

При выполнении полетов необходимо соблюдать положения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».