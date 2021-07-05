4 июля авиакомпания Северный ветер начала выполнять прямые авиарейсы из Волгограда в Калининград. Рейсы совершаются на комфортабельном Boeing-737-800 NG.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, самолеты авиаперевозчика будут летать в Калининград и обратно два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. В четверг самолеты будут прилетать в Волгоград в 00:35 и ровно через час отправляться обратно – в 1:35. По воскресеньям время прибытия самолета в Волгоград – 17:50, вылет в Калининград – 18:50.

Полетная программа продлена авиакомпанией Северный ветер и на осенне-зимний период. С ноября 2021 по март 2022 гг. рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Прилетать самолеты из Калининграда будут в 22.05, вылетать из Волгограда — в 23.05. Время в пути в одном направлении составит 2 часа 45 минут.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании Северный ветер.