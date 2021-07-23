23 июля стартовала полетная программа из Волгограда в Турцию. Первый рейс в Анталью был выполнен авиакомпанией Red Wings.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, далее полетная программа по данному маршруту будет выполняться следующими перевозчиками:

Авиакомпания Ямал будет выполнять чартерные рейсы вместе с туроператором TUI с 27 июля 2021 г. по вторникам и пятницам: во вторник самолеты будут прилетать в Волгоград в 11:30, вылетать в Турцию в 13:30, по пятницам прилет из Антальи ожидается в 12:10, отправление из Волгограда в 14:10.

Также запланирована полетная программа авиакомпании Северный ветер совместно с турагентством Pegas Touristic с 28 июля дважды в неделю – по средам и воскресеньям. В среду самолеты перевозчика будут прилетать в Волгоград в 00:40, вылетать в Турцию в 02:40, а в воскресенье прилет ожидается в 08:00, отправление в Анталью в 10:00.

Авиакомпания AZUR Air совместно с ANEX Tour начнет полетную программу в Турцию с 4 августа и выполнит несколько рейсов: 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 числа. Прилетать из Антальи самолеты будут в 12:05, отправляться обратно – в 14:00.

Приобрести туры можно у представителей турагентств и туроператоров города.