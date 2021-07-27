Волгоградцев приглашают на день рождения Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького, которой исполняется 121 год. Праздник состоится 5 августа, в этот день все желающие могут прийти в храм книг, поздравить его сотрудников, а также поучаствовать в ряде мероприятий и увидеть выставки, посвящённые истории «Горьковки».

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, 5 августа в библиотеке состоится круглый стол «Вечное движение. Библиотека нового поколения» для молодых библиотекарей Волгоградской области. Это будет первое подобное мероприятие в регионе. Проведение таких встреч в будущем позволит связать между собой всю литературно-информационную среду региона. Основная цель круглого стола – это обмен опытом между молодыми специалистами, а также попытка выхода на новый качественный уровень.

Также в этот день будет представлен ряд выставок. Так, на выставке «Храм сбережённого времени» можно будет познакомиться публикациям в периодических изданиях прошлых лет о Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Выставка «Читаем! Думаем! Творим!» расскажет о культурных мероприятиях, которые проводятся в Горьковке. В экспозиции «Иностранный отдел: история в лицах» будут представлены интересные факты и истории о завсегдатаях и самых обычных жителях Волгограда, которые провели много времени в стенах библиотеки и оказали ей помощь. На выставке «Ступени истории» посетители библиотеки смогут не только изучить фотографии, юбилейные путеводители и информационные сводки, посвященные Горьковке, но и принять участие в викторине.

Кроме того 5 августа состоится общебиблиотечный квест «Первая публичная библиотека» – перед его участниками будет стоять задача прогуляться по всем этажам библиотеки, попутно решая сложные загадки, ответы на которые позволят узнать немного больше об удивительном мире Горьковки.

В 121-й день рождения Горьковки в актовом зале будет представлен талисман библиотеки – сова из реабилитационного центра «Птичий остров». С этого дня Горьковка становится официальным опекуном данной птицы, а также будет осуществлять благотворительный сбор денежных средств на питание и проживание своего пернатого талисмана. Сова продолжит жить в приюте: проблемы с крыльями не позволяют ей летать, но теперь библиотека возьмёт птицу «под своё крыло».

ИСТОЧНИККомитет культуры Волгоградской области
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