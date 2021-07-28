Работы на мостовом переходе через Волжскую ГЭС должны завершится уже к 1 сентября этого года. Капитальный ремонт ведется с опережением графика. После того как по мосту откроют движение, работы продолжатся внутри мостового перехода и завершатся в установленные сроки. Планируется, что до конца года объект будет сдан в полном объеме.

Как сообщает областная администрация, в этом году на мостовом комплексе ГЭС дорожными работами охвачено 7,7 тыс. кв. м проезжей части. В подмостовом пространстве выполнили демонтаж подвижных деформационных швов и их бетонирование, укрепили сточный треугольник, установили цоколи, провели трудоемкий процесс торкретирования плит пролетных строений и армирование внутренних конструкций. Работы на проезжей части проводятся на двух участках по 442 м каждый. На первом из них, расположенном ближе к Волгограду, уложили слой гидроизоляции, выравнивающий слой из литого асфальтобетона и верхний щебеночно-мастичный.

Сейчас на последнем участке укладывают слой гидроизоляции, после чего мостовики приступят к устройству двух слоев дорожной одежды. Общая толщина нового покрытия составит 12 см. Работы на объекте, как и прежде, ведут в две смены: ежедневно здесь задействовано порядка 90 человек и 14 единиц техники. Гарантия на все виды работ составит 5 лет.