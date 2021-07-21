На время жаркой погоды в Волгограде приняли решение чаще поливать дороги водой. По данным РИАЦ, комбинированные дорожные машины муниципальных предприятий «ДСЭР Советского района» и «Северное» дважды в сутки будут проливать проезжую часть основных магистралей и главных городских дорог.

Снижение температуры дорожного полотна способствует сохранению дорог при эксплуатации в жаркий период. Регулярная влажная уборка позволяет освежить и воздух, а также уменьшить количество пыли.

Специализированные поливомоечные машины в течение всего дня выходят на маршруты для мойки остановочных павильонов, турникетов и увлажнения покрытия дорог во всех районах Волгограда, каждая машина выполняет до 8-9 рейсов за смену.