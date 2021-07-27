До конца текущего месяца в вечернем небе можно будет наблюдать за пролетом МКС (Международная космическая станция). Пролеты МКС будут хорошо видны 27,28,29 и 30 июля.

По данным Волгоградского планетария, увидеть МКС в небе можно будет:

27 июля — с 21 часа 03 минут до 21 часа 06 минут;

28 июля — с 21 часа 53 минут до 21 часа 55 минут;

29 июля — с 21 часа 05 минут до 21 часа 08 минут;

30 июля — с 20 часов 18 минут до 20 часов 21 минуты.

А 31 июля Луна будет находиться в последней четверти. Её восход состоится в 23 часа 07 минут. Над горизонтом при ясном небе поднимется жёлто-оранжевая половина природного спутника Земли. Луну возможно будет наблюдать до обеда сильно правее Солнца.