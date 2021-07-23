В Волго-Ахтубинской пойме продолжаются комплексные работы по экологической реабилитации водоемов. До конца текущего года завершится восстановление двух ериков и озёрной системы. Всего в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» будет восстановлено 155 га водных объектов и прилегающих ландшафтов.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ерики Дудак, Дудачёнок и система озер Невидимки расположены на территории Куйбышевского и Суходольского сельских поселений Среднеахтубинского района. Работы на ерике Дудак начались в середине июля. На сегодняшний день подрядчик расчистил русло от мусора, топляка и сухостоя, выполнил дноуглубление 600-метрового участка. Грунт изымают до отметки минус пять метров. Всего будет вывезено 49 тысяч кубометров грунта, из них около трёх тысяч уже удалены. В ежедневном порядке на объекте заняты 12 единиц техники и столько же специалистов. В ноябре весь комплекс работ будет завершен: всего предстоит выполнить экологическую реабилитацию на участках общей протяжённостью в 10 км.

Восстановление водных объектов будет включать в себя не только расчистку, дноуглубление и формирование сложного рельефа русла, но высадку на прилегающей территории типичных для Волго-Ахтубинской поймы растительных комплексов. В частности, на берегах расчищенных водоёмов планируется высадить более 5 тысяч кустарников и деревьев — ивы, тополя и дуба черешчатого. Еще 57 тысяч деревьев, согласно проекту, будут рассажены в целях компенсационного лесовосстановления.