В регионе продолжается активная работа по заготовки кормов для скота на зимний период. Первый покос травы был произведен на площади более 120 тыс. га. К этому дню уже заготовлено около 270 тыс. тонн сена и 25,9 тыс. тонн сенажа. Скоро начнётся заготовка соломы и зернофуража.

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, успешной заготовке кормов в регионе способствует грамотный подбор травосмесей, а также внедрение передовых технологий. В этом году сложились и благоприятные для выращивания трав погодные условия. Так, отличное сено удалось получить в Палласовском районе, где уже заготовлено более 40% от общей потребности и более 50% от потребности племенных хозяйств. Хороший травостой — в Ленинском районе, где планируют заготовить более 90 тыс. тонн сена при потребности в 53 тыс. тонн.

Минсельхоз России отметил позитивную динамику волгоградского региона в заготовке кормов по отношению к 2020 году — ход сенокоса, а также сезонных полевых работ рассмотрены на федеральном видеоселекторе с регионами, который провел первый заместитель министра Джамбулат Хатуов.