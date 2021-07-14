Сезон торговли бахчевыми в регионе уже стартует. В Волгограде определили 60 торговых точек для торговли арбузами и дынями, которые будут расположены в каждом районе города.

Как сообщает городская администрация, торговые места предоставляются предпринимателям по результатам открытых конкурсных процедур и открываются по мере готовности хозяйствующих субъектов. Все площадки включены в схему размещения нестационарных торговых объектов и отвечают действующим нормативам. Места, где разрешено продавать бахчевые, не могут располагаться на коммунальных сетях, вблизи перекрестков, в арках, на остановках общественного транспорта, зеленых зонах, а также на обочинах городских магистралей и др. Необходимый контроль за деятельностью точек осуществляется надзорными органами.

Тракторозаводский район:

1. ул. им. Костюченко, 7

2. ул. Тракторостроителей, 3

3. ул. им. Менжинского, 23

4. ул. Кропоткина, 13

5. ул. им. академика Бардина, 17

6. ул. 95-ой Гвардейской, напротив жилого дома № 9

7. ул. им. Николая Отрады, 10

8. ул. им. Менжинского, 10

9-10. ул. им. академика Богомольца, за территорией ООО «Союз-ЛТД» (две точки)

11. ул. Гороховцев, 2

12. ул. им. Жолудева, 20

13. пер. им. Ногина

14. ул. им. Дзержинского, 37

15. ул. им. Александрова, 159

16. ул. им. Шурухина, 20

Краснооктябрьский район:

17. ул. им. Менделеева (рядом со строением №100)

18. ул. Библиотечная, 16

19. ул. Богунская, 30

20. ул. им. маршала Еременко, 122

21. ул. им. маршала Еременко, 68

22. ул. им. Германа Титова, (вблизи ТК «Титовский»)

23. ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)

Дзержинский район:

24. ул. им. Полины Осипенко (на пересечении с ул. Жирновской) (территория вблизи с/х ярмарки)

25. ул. им. И.В. Морозова (напротив дома №9)

26. ул. им. К.Либкнехта,13

27. ул. им. Полины Осипенко (пересечение с ул. Ангарской, 92)

28. ул. им. Полины Осипенко, 42

Центральный район:

29. ул. им. Ткачева, 5

30. ул. им. Ткачева (между домами №9 и №11)

31. ул. Новороссийская, 77

32. ул. им. Пархоменко, 51

33. ул. Двинская, напротив дома №20

34. ул. Новороссийская, 28

Ворошиловский район:

35. ул. им. милиционера Буханцева, 52

36. ул. Кузнецкая, 26

37. ул. им. Циолковского, 12

38. ул. Кузнецкая, 69

Советский район:

39. ул. Авиаторская (возле дома №5)

40. ул. им. Ивановского, 4

41. пересечение ул. Туркменская и ул. им. Тулака

42 ул. Туркменская, напротив д. №19

43. ул. Славская, напротив д. №10

44. п. Горьковский ул. Волгоградская, напротив д. №178

45. ул. им. Малиновского, напротив д. №4

Кировский район:

46-48. пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой (три точки)

49. ул. Колосовая, у здания №4

50. ул. им генерала Шумилова напротив жилого дома №31

51. ул. им. Кирова, напротив жилого дома №92

52. ул. 64-й Армии, напротив жилого дома № 127А

53. ул. 64-й Армии, вблизи жилого дома № 87

54. пересечение ул. им. Саши Чекалина и ул. им. Шаблиевской

55. ул. 64-й Армии, напротив жилого дома №79

56. ул. им. 64-й Армии, у дома №36

Красноармейский район:

57. ул. 2-я Штурманская, 13

58. ул. Пятиморская, 18 (у магазина)

59. пр-кт им. Столетова, 50

60. пр-кт им. Героев Сталинграда, 49г

Согласно действующим правовым нормам у продавцов бахчевых культур должны быть при себе разрешительная документация на торговлю, документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, ознакомиться с которыми имеет право каждый покупатель, а также медицинская книжка с данными о прохождении медосмотров и гигиенической аттестации. На вывеске должны быть указаны наименование предприятия и его юридический адрес. Из соображений санитарно-эпидемиологической безопасности плоды должны лежать только на специальных приспособлениях, также арбузы и дыни нельзя надрезать (даже если об этом просит покупатель), иначе внутрь плода может попасть патогенная микрофлора. Сами бахчевые развалы и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте.