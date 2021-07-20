В регионе ищут подрядчика, который займется ликвидации «Белого моря» на территории бывшего завода «Химпром». Конкурсная документация на выполнение комплекса инженерных изысканий на химически опасном объекте — шламонакопителе «Белое море» размещена в открытом доступе на электронной площадке. В конце августа планируется заключить с победителем государственный контракт.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ля полной ликвидации шламонакопителя «Белое море» в Волгограде в один этап требуется проведение дополнительных исследований, результаты которых будут использованы при разработке проектно-сметной документации по ликвидации химически опасного объекта площадью 25 га в Кировском районе Волгограда.

Утвержденное техническое задание на инженерные изыскания содержится в конкурсной документации, размещенной на электронной площадке РТС-тендер. Победившая в аукционе организация, имеющая опыт проведения подобных исследований на опасных объектах, должна будет завершить необходимые работы к 15 декабря текущего года.

Результаты изысканий и 3D модель всего объекта будут использованы при подготовке проекта ликвидации шламонакопителя — документ направят в Минприроды РФ в апреле 2022 года. Мероприятие реализуется в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Добавим, шламонакопитель «Белое море» был образован в середине прошлого столетия на территории бывшего завода «Химпром». Опасный объект растянулся на 1,4 км в длину и до 200 м в ширину; общая площадь — порядка 25 га; объём накопившегося шлама — около 1,5 млн кубометров. На отдельных участках глубина залегания достигает 16-18 м, а по некоторым данным — 40 м.