Билайн поддержал разработку браслета для детей с аутизмом

Для детей с аутизмом создан браслет, передающий сигналы об эмоциональном состоянии на телефон родителей для своевременной помощи ребенку.

Разработку браслета AutismCare поддержал Билайн. Над устройством работали сотрудники Академпарка Новосибирска при участии специалистов в области реабилитации детей с аутизмом. Принцип работы новинки заключается в измерении физических параметров состояния ребенка с помощью интегрированных в браслет датчиков кожно-гальванической реакции, акселерометра и пульсометра.

«Эти данные оперативно попадают в центр обработки данных, где алгоритм нейронной сети оценивает их влияние на владельца браслета. Способность предвидеть паническую атаку, вызванную стрессом, является ключом к ее предотвращению», — прокомментировал исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

«Создание такого браслета – важный шаг для развития инклюзивных технологий в нашей стране. Он будет очень полезен для учителей коррекционных классов, для людей, которые ведут различные детские творческие секции, например, рисования или музыки, спортивные секции», -считает основатель и руководитель проекта «AutismCare» Сергей Лиджиев.

По сообщению пресс-службы Билайн, компания оказывает экспертную поддержку на многих этапах реализации решения. На данный момент проект находится в разработке, по завершении которой будет принято решение о дальнейшем формате сотрудничества.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждый 270-й человек имеет расстройство аутистического спектра, один из 160 детей в мире рождается с аутизмом. Билайн на протяжении 10 лет развивает направление BeeInclusion, в котором объединяет технологии для людей с инвалидностью, проекты по интеграции, обучению и трудоустройству. В 2019 году компания стала первым российским брендом, присоединившимся к международному движению The valuable 500 – партнерству крупных мировых брендов, включивших повестку инклюзии в свои бизнес-стратегии.