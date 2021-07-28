В регионе уже обмолотили более половины полей, засеянных озимыми культурами. Собрано 2,3 млн тонн зерна, из которых 2 млн тонн составляет озимая пшеница.

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, аграрии обмолотили уже треть от общей площади полей региона, занятых сельхозкультурами, — урожай уже собрали на территории в 1 млн га, из которых 871 тыс. га была занята озимкой.

Озимая пшеница, составляющая в нашем регионе основу зернового урожая, отличается хорошими характеристиками — более 80% относится к продовольственному классу. Такому результату способствуют соблюдение сельхозтоваропроизводителями всех элементов агротехнологий, внедрение передовых методик, применение удобрений, погектарная поддержка.

Также в регионе наращивают объем уборки овощей. Несмотря на сложные погодные условия минувшей весны, аграриям удалось сохранить посевные площади на уровне прошлого года. Эффективная организация сельхозработ позволяет рассчитывать на хороший урожай. В сельхозпредприятиях уже убрано более 800 га полей, собрано более 22 тыс. тонн лука, огурца, капусты, томата, моркови. На реализацию направлено почти 11 тыс. тонн продукции нового урожая, остальное — на переработку и хранение. Лидерами в овощеводстве традиционно являются Городищенский (собрано свыше 10 тыс. тонн) и Среднеахтубинский (более 9 тыс. тонн) районы.