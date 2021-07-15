Уборка зерновых культур ведется уже на территории 21 муниципального района Волгоградской области. На данный момент аграрии обмолотили около 100 тысяч гектаров.

Как сообщает областная администрация, с полей собрали около 250 тысяч тонн зерна при средней урожайности 25,3 центнера с гектара. Наибольшая урожайность отмечается в Новониколаевском (36,3 ц/га), Кумылженском (35,4 ц/га), Алексеевском (34,4 ц/га) и Клетском (33,8 ц/га) районах.

Пока в основном волгоградские аграрии убирают озимую пшеницу — она обмолочена на площади 92 тысячи гектаров, получено 237 тысяч тонн зерна. Между тем, в ряде районов уже приступили и к уборке яровых, посевная площадь которых в этом сезоне была увеличена в результате пересевов после неблагоприятной зимы.

Сегодня в Волгоградской области потенциал единовременного хранения зерна составляет 6,5 млн тонн — объем за последние семь лет увеличен на 15%. Напомним, регион входит в число ведущих аграрных субъектов РФ. В 2020 году урожай зерновых превысил 5,1 млн тонн — субъект вошел в десятку российских лидеров. На собственные нужды Волгоградской области необходимо порядка 1,5 млн тонн зерна, остальное традиционно отгружается за пределы региона, в том числе зарубежным партнерам.