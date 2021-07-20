Общая численность сотрудников «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» — порядка 4 000 человек, из них более 800 уже привились против коронавирусной инфекции.

Работникам сферы ЖКХ особенно важно быть здоровыми, чтобы обезопасить себя и окружающих, поэтому компании продолжают массовую вакцинацию сотрудников и организует выезд мобильной медицинской бригады, чтобы проводить процедуру без отрыва от производства.

Также регулярная вакцинация от COVID-19 проходит и в головном офисе «Концессий водоснабжения» на ул. Пархоменко, 47а. Сотрудникам предлагается на выбор три вакцины: Cпутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. Впрочем, как говорят работники, не важно какая именно вакцина, важно просто сделать прививку и обезопасить себя и своих близких.

— Водоканал не может остановить свою работу, что бы ни случилось — вода у волгоградцев должна быть всегда, поэтому компании заботятся о здоровье своих сотрудников: если кто-то заболеет – нагрузка увеличивается у всей команды, — поделился Михаил Барвинок, ведущий специалист по охране труда.

Некоторые сотрудники уже перенесли коронавирусную инфекцию и не понаслышке знают, как тяжело протекает болезнь и, какие бывают последствия, поэтому вопрос вакцинироваться или нет даже не стоял.

Напомним, «Концессии водоснабжения» поддерживают активную работу региона по формированию коллективного иммунитета от коронавируса. Здоровье сотрудников водоканала – залог непрерывной и качественной работы на благо города.