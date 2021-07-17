Специально для болельщиков городские электрички в день проведения матча на стадионе «Волгоград Арена» будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, две волгоградские электрички сделают дополнительную остановку на Мамаевом Кургане 17 июля:

— № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт отправлением со станции Шпалопропитка в 17:01, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 17:59, прибытием на конечный о.п. Аэропорт в 18:26;

— № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка отправлением с о.п. Аэропорт в 21:01, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 21:26, прибытием на конечную ст. Шпалопропитка в 22:24.