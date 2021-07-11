Волгоградцев ждут в ближайшее воскресенье 11 июля в парке «Комсомольский сад», где состоится сразу три мероприятия, рассчитанные на разные возрастные категории. Начнется воскресенье в парке с детской музыкальной утренней зарядки с Пингвином, которую проведут студенты медицинского университета, начало в 10:00. После зарядки детишек с папами и мамами ждут на детской площадки фонда Водяновой «Обнажённые сердца», где малышам предложат потанцевать.

В 17:00 в Комсомольский сад приедет музей занимательных наук Эйнштейна со своим шоу «Туманомания» и множеством интересных и занимательных штуковин. Пришедшие увидят неуправляемую пену, стелящийся туман и другие интересные вещи. Шоу будет проходить напротив велопроката «БайкХаус».

А 18:00 парк представит новый проект — «Калейдоскоп Селебрити». В рамках проекта каждое воскресенье в парке будут организовывать бенефис волгоградского артиста или музыканта.

Первым бенефициантом проекта стала артист высшей категории, лауреат, дипломант Всероссийских и международных конкурсов, стипендиат города-героя Волгограда, лауреат Х международного музыкального конкурса «Читта ди Пезаро (Италия, 2013), актриса Волгоградского Музыкального Казачьего театра Дария Фёдорова. Бенефис состоится на Зелёной сцене.

Посещение мероприятий свободное.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.