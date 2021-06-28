В регионе решили ввести поощрение за прививку против коронавируса — комитет здравоохранения Волгоградской области совместно с продуктовой сетью магазинов «Покупочка» запустили акцию по выдаче купонов со скидкой.

Как сообщает областная администрация, сертификаты начали выдавать с 28 июня. Акция продлится неделю — до 5 июля купоны будут выдавать в прививочных центрах на базе медицинских учреждений на всей территории Волгоградской области. Воспользоваться сертификатами можно до 31 декабря текущего года.

По информации облздрава, с начала массовой прививочной кампании в волгоградском регионе первый компонент вакцины от коронавируса получили 394 тысячи человек, завершили вакцинацию — 305 тысяч жителей. В Волгоградскую область поступили свыше 420 тысяч комплектов трёх отечественных препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Напомним, ранее гости музея «Россия — моя история», на площадке которого развернулся прививочный центр, при вакцинации начали получать бесплатные билеты на посещение экспозиций. Всего в регионе в настоящее время действует 61 стационарный прививочный пункт. Кроме того, специализированные кабинеты созданы на предприятиях и организациях, в учебных заведениях, в 11 торгово-развлекательных комплексах.