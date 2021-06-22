Для тех, кто очень хотел, но успел посетить выставку «Он сказал: «Поехали!» в музее-панораме «Сталинградская битва», она будет работать до середины августа. Как сообщает пресс-служба музея, работа выставки, посвященной 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина, продлевается до 16 августа 2021 года.

В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи космонавтов — выпускников Качинского высшего военно-авиационного училища летчиков, в том числе скафандр для выхода в открытый космос, ключ для запуска корабля и космическое питание. В отдельном разделе размещены документы о малых планетах и астероидах, названных в честь героев битвы на Волге.