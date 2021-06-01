Для Волжской ГЭС были установлены новые режим работы. С 1 июня согласно указанию ФАВР начнет ежедневно снижать расход воды на 1000 м³/с, чтобы выйти на средние за период с 13 июня по 10 июля сбросные расходы 5500±200 м³/с при минимальных среднесуточных 5000 м³/с.

Как сообщает ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», «Рыбохозяйственная полка» по созданию благоприятной водной среды для нереста рыбы в низовьях Волги составила 25 дней, немногим больше, чем в последние годы. В этот период с 8 мая по 1 июня 2021 г. среднесуточные сбросные расходы составили 17000±500 м³/с.

Режим работы Волгоградского гидроузла установлен с учетом предложений членов Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании в режиме видеоконференцсвязи 27 мая 2021 г. Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, а также предложений членов МРГ.

Гидрологические режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от того, как будут складываться погодные условия и водная обстановка.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.