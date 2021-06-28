19 июня в Волгограде стартовал второй этап программы «Чистая Волга». В рамках этого проекта корпоративные волонтеры Волгоградского алюминиевого завода и компаний, входящих в состав Национального совета по корпоративному волонтерству, таких как МТС и Ростелеком, убирали прибрежную зону Волги от мусора. Их не смогли остановить ни адская жара, ни вездесущая Волгоградская мошка. В районе зеленой стоянки Бакалда участникам удалось собрать более 300 кг мусора, из которых половину составил пластик. Прямо на берегу реки волонтеры отсортировали мусор и передали на вторичную переработку региональному оператору. Помимо пластика участникам удалось найти и другие предметы – автомобильные покрышки, части радиоэлектроники и различные металлические изделия.

Помимо традиционного сбора мусора, был проведен анализ на биогенные вещества. Специалисты Фонда «Без рек как без рук» отобрали пробы на самый широкий спектр загрязняющих веществ – более 70 показателей. Сам анализ проводился с помощью портативной лаборатории.

Сама программа реализуется Фондом «Без рек как без рук» при поддержке компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. Проект «Чистая Волга» стартовал еще осенью 2020 года и был направлен на оценку экологического состояния реки в шести крупных городах – Нижний Новгород, Самара, Чебоксары, Казань, Астрахань и Волгоград. Одновременно с этим участники экспедиции выявляли места большого скопления бытового мусора для того, чтобы в дальнейшем организовать в этих местах массовую уборку, что и стало вторым этапом проекта, который стартовал весной этого года. В Волгограде программа свое движение не заканчивает и продолжится в конце июня и июля в Самаре, Нижнем Новгороде и Казани.

После окончания этапа в Волгограде Олег Ломаков, генеральный директор Фонда «Без рек как без рук», отметил: «Наш экологический десант уже не первый раз высаживается в городе-герое Волгограде. Мы воодушевлены тем энтузиазмом, который продемонстрировали наши помощники-волонтеры, чья помощь в мониторинге качества волжской воды и уборке береговой территории неоценима. Благодаря таким неравнодушным людям есть надежда, что величайшее достояние нашей страны – речные ресурсы будут сохранены для наших потомков».



