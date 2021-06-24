Жара раскаляет Волгоград уже несколько дней и выходить на улицу нет никакого желания. Но вот на следующе мероприятие может вы и решитесь пойти. А именно, на незапланированный водный баттл, который будет проходить вместо отмененных мероприятий в парке «Комсомольский сад».

Как сообщают организаторы, ранее планируемый фестиваль игр докомпьютерной эры «Игры забытого детства» решено было перенести из-за сильной жары. А вместо него будет проведена внеочередная битва на водяных пистолетах под названием «Штирлиц против Чапая. Неожиданный баттл».

Желающих ждут 27 июня, в 15:00, на квадратной площади Комсомольского сада.

Не забываем приносить с собой брызгалки, водяные стрелялки любых конструкций. Возраст значения не имеет. Раундов, как и раньше — пять. Вода предоставляется в неограниченных количествах.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.