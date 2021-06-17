В ближайшее воскресенье жителей города приглашают в парк «Комсомольский сад» где состоится первая в этом сезоне битва на водных пистолетах «Чапай против Штирлица». Погоду обещают жаркую, а значит это будет отличный способ провести время и охладится, особенно детям. Мероприятие будет проходить 20 июня, начало в 15:00. Место проведения квадратная площадь парка.

Организаторы предлагают всем запастись соответствующей амуницией: брызгалками любых размеров и сменной одеждой (необязательно). Сбор в парке возле Камня Начала (это рядом с велопрокатом и верёвочным парком). Там участники будут распределены на команды: те, что за Чапая, будут сражаться против тех, что за Штирлица. Возраст значения не имеет. Раундов, как и раньше — пять. Вода предоставляется в неограниченных количествах.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.