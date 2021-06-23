Пешеходная экскурсия «Шаги памяти» будет проходить в ближайшие выходные. Организатором выступает Волгоградский областной краеведческий музей.

По данным пресс-службы музея, экскурсантам расскажут историю памятников и памятных знаков, установленных в нашем городе. Памятник бесстрашным чекистам расскажет о подвиге молодых курсантов в составе 10 — я специальная стрелковая дивизия НКВД. О подвигах «сталинского сокола» дважды героя Советского Союза Василия Ефремова экскурсанты узнают у памятного знака, установленного в 1948 году. На Привокзальной площади познакомятся с историей восстановления фонтана «Детский хоровод». Экскурсия закончится у памятных стел Аллеи Героев, на которых имена 127 героев Советского Союза, удостоенных этого звания за участие в Сталинградской битве и полных кавалеров ордена Славы.

Экскурсии запланированы на 26 и 27 июня в 10:00. Записаться можно по телефонам: 38-84-37, 38-84-39.

Возрастное ограничение: 12+.

Стоимость: 350 руб.