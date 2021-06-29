Замена коммуникаций улучшила качество водоотведения части жилого массива и промышленной зоны Дзержинского района.

Канализационный коллектор, принятый в эксплуатацию от городского водоканала, был проложен в советские годы и с грубыми нарушениями: диаметр 1200 мм сужался до 600 мм, а затем снова переходил в 1200 мм. Критическое сужение сказывалось на качестве водоотведения: жители страдали от частых канализационных засоров и затопления стоками частного сектора.

«Концессии водоснабжения» выполнили масштабную работу по замене зауженного участка и выносу его из-под дороги. Бригады смонтировали 97 м полиэтиленового трубопровода «Корсис» диаметром 1200 мм, реконструировали существующие камеры и построили две новые промежуточные камеры для обслуживания магистрального коллектора. В настоящий момент абоненты уже переключены на новый участок трубопровода канализации.

Напомним, качество предоставления коммунальной услуги – приоритетная задача «Концессий водоснабжения». Миссия компании – модернизировать систему водоснабжения и водоотведения Волгограда до уровня передовых предприятий в своей отрасли за счет применения в том числе и уникальных технологий.