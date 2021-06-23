«Концессии водоснабжения» — предприятие, которое обслуживает водопроводные и канализационные сети всего города. Ежедневно наши сотрудники помогают обеспечивать водой тысячи волгоградцев. Работникам сферы ЖКХ особенно важно быть здоровыми, чтобы обезопасить себя и окружающих, поэтому «Концессии водоснабжения» продолжают массовую вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции. Прививочная кампания стартовала в Водоканале в середине апреля и проходит без отрыва от производства.

Напомним, первыми прививку получили работники цеха «Юг», обслуживающие водопроводно-канализационное хозяйство Красноармейского и Кировского районов. Для удобства персонала из отдаленных южных районов города прививку от коронавируса организовали прямо в здании цеха. Выезд мобильной медицинской бригады позволил провести вакцинацию без отрыва от производства.

Также регулярная вакцинация от COVID-19 проходит и в головном офисе «Концессий водоснабжения» на ул. Пархоменко, 47а. Сотрудникам предлагается на выбор три вакцины: Cпутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. Впрочем, как говорят работники, не важно какая именно вакцина, важно просто сделать прививку и обезопасить себя и своих близких.

— Решила привиться потому, что хочется, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет, чтобы все вокруг были здоровы, чтобы ребенок не болел, да и самой болеть не хочется, — поделилась Елена Семенова, ведущий специалист отдела организации труда.

Некоторые сотрудники уже перенесли коронавирусную инфекцию и не понаслышке знают, как тяжело протекает болезнь и, какие бывают последствия, поэтому вопрос вакцинироваться или нет даже не стоял.

— Я болел в декабре 2020 года, пролежал 3 недели. Антитела выработались, но прошло уже больше полугода, поэтому решил привиться для безопасности себя и других работников, не хочется снова пройти через этот кошмар, — рассказал Максим Калиничев, заместитель директора по правовому обеспечению.

Напомним, «Концессии водоснабжения» поддерживают активную работу региона по формированию коллективного иммунитета от коронавируса. Здоровье сотрудников водоканала – залог непрерывной и качественной работы на благо города.