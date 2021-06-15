Для жителей и гостей города запускают новую бесплатную экскурсию «По набережной – по истории города», которая будет проходить по центральной набережной города в рамках проекта «Free walking tours».

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, во время экскурсии гости и жители региона, смогут познакомиться, с историей возникновения Царицына, нелёгкой судьбой православных храмов, которые ранее располагались на территории нынешней Набережной. Узнают историю посещений Петром I Царицына, о событиях, связанных с городом и казаками. Также в экскурсии будут отражены события героической обороны Сталинграда и его послевоенного восстановления, история современного Волгограда.

Экскурсия общей протяженностью 2,9 километра пройдет по верхней террасе Набережной 62-й Армии до макета самолета СУ-2 (около музея-панорамы «Сталинградская битва»).

Экскурсантов ждут 17 июня в 16:00, на площадке около ресторана «Маяк». Для участия необходима предварительная запись. Количество мест ограничено.

Записаться можно в Туристско-информационном центре: