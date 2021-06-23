Соревнования по рыбной ловле будут проходить среди студентов и сотрудников волгоградских вузов уже в эти выходные. Организатором мероприятия выступает ассоциация студенческих спортивных клубов России, возглавляемая олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, а также спортивный клуб Волгоградского медицинского университета «Импульс».

Как сообщает РИАЦ, ловить рыбу участники будут на территории «Ангарского эко-парка» 27 июня с 17:00 до 20:00. Помимо соревнований по ловле рыбы тут пройдут конкурсы и розыгрыши призов, также ожидаются мастер-класс от спортсменов-рыболовов.

Контактное лицо: заместитель регионального координатора АССК России Виктория Катренко – 8-905-466-29-08.