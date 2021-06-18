Волгоградцев приглашают принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня, в День памяти и скорби, в Волгограде пройдет заключительный этап уникального проекта, организованного Министерством обороны РФ. В этот день в наш город водным путем прибудут сразу четыре речных каравана понтонно-мостовых подразделений инженерных войск России.

Как сообщает городская администрация, в патриотической акции «Сплав Победы» задействованы свыше 80 военнослужащих 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады (г. Каменск-Шахтинский), 12-й отдельной гвардейской инженерной Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной бригады (Республика Башкортостан), 45-й отдельной гвардейской инженерной и 28-й понтонно-мостовой бригад (г. Муром). Стартовав в разные дни в Каменск-Шахтинске, Муроме и Уфе, четыре каравана одновременно прибудут в Волгоград. За месяц похода военным инженерам преодолеют свыше 5 тысяч километров по водным артериям центрального и южного регионов. Военнослужащие Южного, Западного и Центрального военных округов сплавляются по шести рекам: Оке, Волге, Северскому Донцу, Дону, Белой и Каме. Водный путь проходит по территории пяти водохранилищ и через двадцать шлюзов.

Каждый караван состоит из двух паромов, которые транспортируются буксирно-моторными катерами БМК-225. Один из паромов оборудован для проживания личного состава, палуба второго отведена под экспозицию. Среди экспонатов мини-музеев под открытым небом — образцы инженерного снаряжения и вооружения, в том числе спецавтомобиль разминирования, миноискатели, макеты мин, спецоборудование и многое другое. Представлены также образцы вооружения сирийских экстремистов — как самодельные взрывные устройства, так и промышленные образцы мин, обезвреженные российскими саперами во время миссии в Сирии.

В ходе сплава участники патриотической акции делают остановки в городах, во время таких стоянок жители имеют возможность посетить экспозиции, расположенные на паромах, а также познакомиться с особенностями военно-инженерной службы. Все паромы и оборудование, участвующее в походе – полноценные боевые единицы, стоящие на вооружении инженерных войск России.

Конечной точкой перехода станет город-герой Волгоград, куда караваны прибудут 22 июня. Караван пришвартуется к берегу в 11:00 напротив экспозиции военной техники рядом со сквером у «Гасителя» в Ворошиловском районе. В течение всего дня волгоградцы смогут побывать на плавучей выставке и послушать сводный военный оркестр.

Проведение патриотического мероприятия согласовано с региональным оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.