В 2018 году «Концессии водоснабжения» запустили акцию «Закрой люк — спаси ребенка». За это время благодаря неравнодушным волгоградцам было закрыто более 5000 люков и сейчас эта масштабная работа продолжается. Только с начала этого года специалисты Концессий закрыли уже более 520 люков.

Всего в Волгограде порядка 64 тысяч люков, которые относятся к водопроводно-канализационному и тепловому хозяйству, а также еще более 40 тысяч других люков, среди которых люки ливневой канализации, люки городских телефонных сетей (ГТС) и люки, расположенные над частными сетями. Если после получения заявки на открытый люк выясняется, что он не принадлежит Концессиям – заявку передают собственнику, а люк закрывают подручными средствами, чтобы никто не пострадал.

Срок службы чугунного люка – не менее 20 лет, однако зачастую так долго они не эксплуатируются. Злоумышленники попросту воруют их и сдают на металлолом, не думая о последствиях. А они могут быть очень серьезными. Открытый люк на проезжей части может нести опасность для движущихся транспортных средств, но особую угрозу открытые колодцы представляют для пешеходов, особенно маленьких детей.

Так, 14 июня в 18:30 в Контакт-центр «Концессий водоснабжения» поступила заявка на открытый колодец, расположенный рядом с домом №3 по ул. Богунской. Колодец был расположен на пешеходной дорожке вблизи множества социальных объектов: детского сада, отдела ГИБДД, парикмахерской и различных магазинов. Специалисты Концессий оперативно обработали заявку и уже утром 15 июня опасный колодец был закрыт. Также быстро на днях был установлен люк вблизи Поликлиники №3 по ул. Новороссийской, где всегда многолюдно.

Для того, чтобы избежать страшных последствий «Концессии водоснабжения» призывают волгоградцев оперативно сообщать обо всех открытых люках на территории города. Сделать это можно, любым удобным способом:

По телефону Контакт-центра 99-67-96

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При обращении необходимо максимально точно описать местонахождение открытого люка, а при малейшем подозрении на совершающееся воровство немедленно звонить в полицию.