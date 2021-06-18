В Красноармейском районе Волгограда будет продлен маршрут №83а. Как сообщает РИАЦ, изменения вступят в силу с 21 июня. С этого дня конечным пунктом маршрутного такси станет остановка «Автосервис «Москвичевский», располагающаяся на территории посёлка Буревестник.

Стартуя с конечной, микроавтобусы будут следовать по улицам им. Довженко, Командира Рудь, 40 лет ВЛКСМ с остановками «ДК «Царицын», «Клуб «Строитель», «Колхозный рынок», «Комплекс «Юбилейный» до проспекта Героев Сталинграда и далее по привычному маршруту через бульвар Энгельса, улицы Изобильную, Гражданскую, Городовикова, Латвийскую до улицы им. Плеханова, затем по трассе на Котельниково проследуют через остановки «Пос. Кирова», «Дачи «Якорь», «Переправа № 1», «Майская», «Чапурники», «Дачи «Электрон», «Цветочная» и «Шлюз №4» до конечной остановки в пос. XIX Партсъезда (шлюзы 4 — 5).