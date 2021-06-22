До конца текущего года специалистам предстоит расчистить 10 км русла ерика Дудак, который располагается в Волго-Ахтубинской пойме. По данным РИАЦ, работы по реабилитации водного объекта ведутся недалеко от посёлка Чапаевец Среднеахтубинского района.

В рамках работы необходимо освободить русло от растительности и донных отложений, которые затрудняют приток воды во время половодья. После будут проведены работы по углублению дна.

Данная работа является частью реабилитации комплекса водных объектов – ерика Дудачонок и озера Невидимки. Мероприятия в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» финансируют Росводресурсы.