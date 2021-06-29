Специалисты приступили к подготовке почвы для высадки молодых зеленых насаждений. Работы будут проводиться компенсационного озеленения в рамках строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга.

Как сообщает областная администрация, в рамках первого этапа строительства новой дороги (4,5 км) предстоит высадка новых деревьев на площади более 37 га на землях гослесфонда и возле населённых пунктов.

Ранее вместе с жителями района был определен участок для лесовосстановления между хуторами Клетский и Закутский — здесь уже приступили к подготовке почвы перед посадкой первых 36 тысяч молодых деревьев. После расчистки территории проведут вспашку, боронование и рыхление, завезут плодородный грунт.

Важно, что пополнят лесной фонд растения, адаптированные к климатическим особенностям этой территории: посевной материал собирают в пойме и выращивают саженцы в местных питомниках.

Власти региона будут ухаживать за саженцами пока те не окрепнут. В течение первого года после высадки подрядчик обеспечит полив, после чего эти полномочия возьмет на себя лесничество. Финансирование данных мероприятий будет производиться из областных средств. Добавим, что в районных питомниках уже начали выращивать новые деревья, в том числе дуб черешчатый.