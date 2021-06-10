Сразу после окончания отопительного сезона в середине апреля «Концессии теплоснабжения» начали активную подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022. Помимо гидравлических испытаний, которые позволяют исследовать состояние всех тепловых сетей Волгограда, масштабная работа ведется также на котельных и тепловых пунктах.





Так, в Тракторозаводском районе завершена реконструкция котельной квартала 412 по ул. Гороховцев. Там рабочие заменили устаревший котлоагрегат ПТВМ-50 №3, а также горелки и дутьевые вентиляторы и уже провели пуско-наладочные работы. Новый котел успешно прошел приемку Ростехнадзором и введен в эксплуатацию. Замена котлоагрегата позволит повысить надежность и экономичность системы теплоснабжения.

Напомним, ранее на этой же котельной завершили работы по установке новых теплообменников горячего водоснабжения в ЦТП-6. Модернизация позволила улучшить качество подачи тепла и горячего водоснабжения более 4 тысячам жителей района.

Отметим, в рамках подготовки к отопительному сезону, работа по модернизации оборудования ведется на 125 котельных и более 300 центральных тепловых пунктах во всех районах города. Рабочие осуществляют ремонт котлов, горелок и насосов, ревизию задвижек, проверку манометров и других контрольно-измерительных приборов.

Эксплуатация современного оборудования позволит улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых волгоградцам. Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 3,4 млрд руб.