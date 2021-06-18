Парк «Комсомольский сад» проведет памятные мероприятия, приуроченные к восьмидесятилетию с начала Великой Отечественной войны. Мероприятия запланированы на 21 и 22 июня.

Как сообщают организаторы, 21 июня в парке будет показан фильм «Завтра была война», советский фильм по одноимённой повести Бориса Васильева, дипломная работа выпускника ВГИКа Юрия Кары, Драматическая киноповесть о молодом поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни. Демонстрация фильма начнётся в 20:00 с небольшого концерта, составленного из песен того времени в исполнении прекрасного певца, музыканта, руководителя театра «Горхоз», преподавателя института архитектуры и строительства Виктора Сеимова.

22 июня, во вторник, с самого утра по наружной ретрансляционной парковой сети будет звучать музыки времён Великой Отечественной войны.

А уже в 19:00 на Большой сцене Комсомольского сада начнётся большой поэтический вечер «Вспомним всех поимённо!» с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.