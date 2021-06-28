По итогам оперативного совещания, которое провел губернатор Волгоградской области, будет усилен контроль за выполнением действующих на территории региона требований Главного санитарного врача и оперативного штаба.

Как подчеркнул Андрей Бочаров: «Санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, контролируемая, но по мнению экспертов, может осложняться. На протяжении уже второй недели мы отмечаем небольшой рост выявленных случаев. Основной фактор возможного обострения — рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов России, с которыми у Волгоградской области налажены долгосрочные социально-экономические отношения. Наша задача сделать максимально всё, чтобы не допустить взрывного роста распространения коронавирусной инфекции, подготовиться к различным вариантам развития событий, а при возможном осложнении ситуации — быть в готовности действовать согласно обстановке».

Учитывая складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, губернатор Андрей Бочаров поставил задачи профильным органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с профильными управлениями федеральных ведомств, с руководителями органов местного самоуправления:

— усилить контроль за выполнением действующих на территории Волгоградской области требований Главного санитарного врача и оперативного штаба. Особое внимание уделить соблюдению масочного режима, входной термометрии, проведению дезинфекционных мероприятий;

— обеспечить контроль за состоянием здоровья приезжающих (возвращающихся) на территорию Волгоградской области людей. Отдельное внимание необходимо обратить на проведение контрольных мероприятий в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах, в муниципальных образованиях;

— организовать дополнительное информирование прибывающих на территорию Волгоградской области граждан о действующих в регионе санитарно-эпидемиологических мерах и требованиях, а также усилить контроль за их исполнением;

— в соответствии с разработанным графиком продолжить вакцинацию жителей Волгоградской области;

— органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, бюджетным учреждениям, работодателям: продолжить работу по переводу максимально возможного числа сотрудников на удалённый режим;

— в случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологических требований применять все меры административного воздействия к нарушителям, вплоть до временного ограничения деятельности предприятий и организаций;

— в своей работе учитывать температурный режим.