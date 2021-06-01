Любителей фотографировать приглашают принять участие в фотоконкурсе «Волгоградская область в фотообъективе», который будет проходить в регионе с 31 мая по 17 августа 2021 года. Прием работ ведет Агентство развития туризма. Победителей ждут дипломы и ценные призы.

Как сообщает областная администрация, в фотоконкурсе могут принять участие не только жители Волгоградской области, но и других регионов России, стран мира. В этом году смотр включает пять номинаций, в каждой из которых участник может представить по одному сделанному им снимку.

Впервые на суд экспертов предлагается направить фото по теме «Княжеский юбилей». Эта номинация приурочена к 800-летию великого князя Александра Невского — Волгоградская область вошла в число федеральных площадок празднования юбилея. Интересно, что в виде исключения в эту номинацию можно присылать изображения, сделанные не только в нашем регионе, но и в других уголках страны. Главное, чтобы на них были изображены храмы, памятники, знаковые места, связанные с великим полководцем.

Также предусмотрены номинации «Чудеса Волгоградской области» (знаковые места региона, природные красоты), «Активный отдых и экстрим», «Связь времен» (фото, выражающие отношение современников к значимым событиям прошлого, традициям), «Панорамы региона» (впечатляющие панорамные кадры природы, достопримечательностей, улиц, городских пейзажей; снимки с высоты). Творческий проект способствует повышению туристической привлекательности региона, дает возможность всем любителям фотографии проявить свой талант.

Победителей члены жюри определят по сумме баллов. Кроме того, конкурсные работы примут участие в выставке, на которой зрители проголосуют за понравившиеся фото. По итогам рейтингового опроса будет определен получатель «Приза зрительских симпатий».

Для участия в конкурсе нужно заполнить бланк-заявку с указанием номинации, своих данных и описанием фотографии; приложить к заявке свою работу в электронном и распечатанном виде и направить организаторам.

Работу в электронном формате нужно отправить на e-mail: [email protected] с пометкой «Фотоконкурс — 2021», а в распечатанном виде — направить по почте или лично принести в офис Туристско-информационного центра Волгоградской области по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Гагарина, 12.

С подробными условиями смотра можно ознакомиться по ссылке, а также на сайте http://turizm-volgograd.ru/ в разделе «Конкурсы». Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(8442)52-98-93.