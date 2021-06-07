В регионе внесли корректировки в посевную кампанию, обсудили вопросы защиты будущего урожая от вредителей, а также организации уборочной страды.

Как сообщает областная администрация, корректировки были внесены на оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской области. С целью восполнения потерь озимых зерновых вследствие почвенной и воздушной засухи в период осеннего сева и сложной перезимовки потребовалась серьёзная корректировка начальных планов по объёмам и структуре сева — порядка 30% посевов (500 тысяч из 1,63 млн га) потребовали пересева. По итогам анализа ситуации и мнения экспертов оперативным штабом, который координирует сельскохозяйственные работы, приняты и реализованы решения по увеличению площади сева яровых зерновых на 42% и технических культур на 22% от плана, а также по изменению структуры посевов. Наибольший рост по сравнению с первоначальным планом и с уровнем 2020 года составил по посевам яровой пшеницы (в 2,2 раза), сорго (в 1,9 раза), ячменя (в 1,6 раза), нута (в 1,5 раза), кукурузы (на 15%).

Сегодня сев яровых зерновых и технических культур практически завершен. Под яровыми зерновыми занято 683 тысячи га, под техническими — более 1 млн га. Остаётся досеять небольшие объёмы проса, сорго и подсолнечника. В плановом порядке продолжается сев кормовых и высадка овощных культур, картофеля, бахчевых: посажено порядка 60%. Кроме того, волгоградские аграрии приступили к подготовке сева озимых культур. Хозяйствами с опережением прошлогодних сроков подготовлены 1,65 млн га паров. Планируется, что с учётом озимого клина общая площадь сева в Волгоградской области составит порядка 3 млн га, что позволит в полном объёме выполнить поставленные Правительством РФ перед субъектом задачи по обеспечению продовольственной безопасности.