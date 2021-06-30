Регион продолжает планомерную работу по развитию и восстановлению мелиорации. Уже сейчас ежегодно к орошаемым участкам добавляется порядка 7-8 тысяч гектаров. Вводят не только новые гидромелиоративные объекты, но и восстанавливают построенные десятилетия назад. Так, специалисты облкомсельхоза совместно с представителями ГКУ ВО «Межхозяйственный агропромышленный центр» и других профильных ведомств обследовали неиспользуемые каналы в Городищенском и Николаевском районах.

Как сообщает областная администрация, часть оросительных каналов Николаевского района, построенных несколько десятилетий назад и в настоящее время не использующихся, в ближайшее время станут снова приносить пользу. Вернуть их в эксплуатацию планирует компания «Агрофирма «Восток». Это предприятие является активным участником программ по развитию мелиорации, здесь с 2018 года реализуется инвестпроект по реконструкции и строительству орошаемых участков. Всего предприятием было построено и реконструировано орошения на площади почти 4,9 тыс. га (только в прошлом году введено порядка 1000 га), в планах на 2021 год — ввод еще 644 га.

Также специалистами подготовлено предложение о передаче в аренду гидромелиоративного комплекса на орошаемом участке 96 га в Городищенском районе — это позволит сельхозпредприятиям с господдержкой провести техническое перевооружение объекта.