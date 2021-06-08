В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, в связи с этим с 8 и по 28 июня включительно на территории Волгоградской области продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Из-за ветреной и жаркой погоды в лесном фонде Волгоградской области по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ограничения вводятся с целью защиты жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров, недопущения негативного развития лесопожарной обстановки, предотвращения угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Чтобы не допустить опасного развития событий, оперативными группами в лесничествах проводится усиленное патрулирование, продолжается работа по созданию минерализованных полос и опашке территорий, примыкающих к лесному фонду и населенным пунктам. В случае обнаружения возгорания перед лесниками и сотрудниками МЧС стоит задача быстро локализовать очаг, ликвидировать пожар, не допустив ущерба зеленым насаждениям, жилым и инфраструктурным объектам. Добавим, что в лесах, за исключением определенных видов, запрещены все работы, не связанные с лесохозяйственной деятельностью.

Отметим, решение задач по обеспечению пожарной безопасности находится на постоянном контроле главы региона Андрея Бочарова. С целью оперативного реагирования на возгорания и минимизации ущерба, нанесенного стихией, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2020 году приобретено 116 единиц лесопожарной техники и оборудования. А за последние 4 года в лесничества осуществлена поставка более 600 единиц техники и оборудования. В этом году парк лесничеств пополнился еще 20 единицами лесопожарной техники.

Напомним, при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8 (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.