Сразу после спада воды специалисты приступили к расчистке ерика Дудак. До конца года предстоит расчистить порядка 10 км русла.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, работы по расчистки стартовали недалеко от посёлка Чапаевец Среднеахтубинского района на сухом участке ерика Дудак. Специалисты начали расчистку русла от инвазивной древесно-кустарниковой растительности. Только по завершению этого этапа будет проводиться дноуглубление. Чтобы сформировать русло для полноценного наполнения его водой в паводковый период, планируется извлечь в общей сложности 45,5 тысячи кубометров грунта. Затем берега ерика укрепят 5,5 тысячами молодых деревьев и кустарников. Проектом предусмотрены и компенсационные посадки взамен инвазивной растительности: 28,7 тысячи сеянцев лиственных пород, характерных для флоры Волго-Ахтубинской поймы.

Добавим, расчистка ерика Дудак с последующими мероприятиями по компенсационному лесовосстановлению вошла в региональный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Всего в 2021 году планируется привести в порядок 26 водных объектов поймы.