Облкомприроды объявил о старте приема заявок для участия в конкурсе на соискание звания лауреата Международной экологической Премии «EcoWorld»-2021. К участию приглашаются предприятия, организации, авторские коллективы, представителей органов власти и общественности, инициировавших и реализовавших проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды.

Как сообщает областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, организатором конкурса выступает Российская академия естественных наук с целью содействия развитию экологической политики, повышению уровня экологического образования и экологической культуры населения, развитию экологической науки, распространению экологически чистых технологий, улучшению здоровья населения и сохранению биоразнообразия.

Международная экологическая премия «EcoWorld» является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности.

Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций.

С условиями и требованиями к представлению заявок, а также номинациями конкурса можно познакомиться на сайте www.raen.info Срок направления заявок на конкурс до 31 октября 2021 г.