Специалисты определили участки, где будет проведена обработка от саранчи. Обследование проводилось специалистами Россельхозцентра совместно с сотрудниками комитета сельского хозяйства Волгоградской области и сельхозтоваропроизводителями. Обработка, проведенная в предыдущие годы, позволила существенно снизить численность вредителей.

По данным областной администрации, согласно прогнозу специалистов, всего в 2021 году в Волгоградской области предстоит обработать менее 1% от общего числа сельхозугодий. В настоящее время определены участки для обработки в Быковском, Николаевском, Светлоярском и Иловлинском районах. Мобилизовать силы и средства, повысить уровень межведомственного взаимодействия и в сжатые сроки эффективно справиться с задачей — локализовать очаги саранчовых вредителей и существенно снизить в них численность особей — позволит введение на отдельных территориях режима повышенной готовности. Такое решение уже принято в Быковском и Светлоярском районах, меры будут корректироваться по ситуации. Сейчас в регионе сложилась нежаркая и влажная погода, что также препятствует развитию саранчовых вредителей.

Как только масса вылупившихся из кубышек саранчовых достигнет 90% — именно такой показатель наиболее оптимален для того, чтобы нанести удар по вредителям, — в регионе приступят к обработке очагов. Для этого задействуют авиацию и специализированную наземную технику — необходимый запас препаратов уже сформирован. Занятые в этой работе аграрии получат государственную поддержку — компенсацию до 99% затрат.