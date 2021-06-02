По итогам голосования, в котором приняли участие порядка 120 тысяч человек, были определены первоочередные проекты благоустройства в регионе на 2022 год. Голосование проходило на платформе https://34.gorodsreda.ru/.

Как сообщает региональный комитет ЖКХ, всего в рейтинговом голосовании участвовали 34 проекта от девяти муниципальных образований Волгоградской области.

Победившие дизайн-проекты реализуют в 2022 году. На платформе https://34.gorodsreda.ru/ будет размещаться необходимая информация о ходе подготовки проектов к реализации, этапах их воплощения в жизнь.

Победители рейтингового голосования:

Волгоград — территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта». В планах — плиточное мощение тротуаров, устройство рулонного газона, высадка деревьев, кустарников, установка скамеек, урн, скалодрома, теннисного стола, арт-обьектов, пергол, арок, монтаж линии освещения, поливочного водопровода, видеонаблюдения.

Волжский — продолжение работ в парке «Новый город». Здесь построят фонтан, амфитеатр, велодорожку, продлят беговую дорожку, линию освещения, автоматический полив, смонтируют ещё один скейт-парк, озеленят территорию и адаптируют её для маломобильных групп населения.

Камышин — пешеходная зона по улице Ленина, 10. Предусмотрено устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, удобной парковки, линии освещения, озеленение, установка скамеек и урн.

Урюпинск — благоустройство улицы Красноармейская в границах проспекта Ленина и переулка Берегового. Согласно дизайн-проекту, здесь приведут в порядок прогулочную зону, сделают дополнительные связующие дорожки, автопарковку, установят парковые светильники, проведут озеленение.

Фролово — формирование общественного пространства на улице Народной в границах улиц Южная и Ленинградская. Проект включает в себя строительство тротуаров, парковок, линии освещения, установку парклетов с подсветкой, оформление зелёной зоны топиарными фигурами и вертикальной клумбой.

Михайловка — сквер на пересечении улиц Коммуны и Карла Маркса. На зелёном островке не только сделают удобные прогулочные зоны, поставят парковую мебель, но и смонтируют четыре декоративные арки с подсветкой.

Калач-на-Дону — общественная зона на улице Чекмарева в границах улиц Октябрьская – Революционная. Запланировано устройство автопарковок и проездов, тротуаров, зон отдыха со скамейками и урнами, высадка газона и молодых деревьев.

Котельниково — общественная территория на улице Ротмистрова в границах улиц Ленина – Железнодорожная. Предусмотрено обновление пешеходных дорожек, строительство парковок, модернизация системы уличного освещения с установкой новых фонарей, скамеек и урн, высадка газонов, цветников, молодых деревьев, монтаж поливочного водопровода.

Котово — территория в районе 2-ого пруда в Центральном парке (2-й этап). Здесь укрепят береговую линию, обустроят прогулочную зону набережной, сделают освещение, поставят парковые диваны, урны, арт-обьекты, высадят деревья, клумбы и газон.