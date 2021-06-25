В рамках заседания регионального оперативного штаба были обозначены меры по предупреждению возникновения и распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

Облздраву глава региона поручил:

— оперативно развернуть на территории Волгоградской области дополнительный инфекционный коечный фонд в объёме 1000 коек, в том числе 500 коек — уже до конца текущей недели, ещё 500 коек — в течение следующей недели;

— быть в готовности при осложнении санитарно-эпидемиологической ситуации в течение трёх дней развернуть ещё 1000 дополнительных инфекционных коек;

— в течение 10 дней провести проверку наличия и исправности медоборудования и систем, задействованных в лечении пациентов, в том числе систем подачи медицинского кислорода. Обеспечить безопасность работы всех систем. Совместно с облпромторгом провести работу по бесперебойной поставке медицинского кислорода в лечебные учреждения;

— быть в готовности при осложнении санитарно-эпидемиологической ситуации в течение недели организационно и кадрово усилить работу системы неотложной и амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе увеличить количество смен и продлить время работы амбулаторных центров;

— быть в готовности при осложнении санитарно-эпидемиологической ситуации организационно и кадрово усилить работу колл-центров по информированию населения о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области и принимаемых в регионе мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе с привлечением добровольцев, предварительно прошедших обучение; привлечь студентов медицинского колледжа, ВолгГМУ;

— обеспечить наличие в резерве дополнительного медперсонала, а также средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов в амбулаторно-поликлинической, стационарной и аптечной сетях;

— совместно с Клиническим советом Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией обеспечить дополнительную подготовку медперсонала, задействованного в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, исходя из особенностей воздействия на организм человека новых штаммов заболевания, на основе протоколов лечения Минздрава РФ и уже имеющегося нового опыта Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Подготовить и провести заседание областного Клинического Совета по этой тематике;

— совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора обеспечить увеличение объемов тестирования жителей на наличие коронавирусной инфекции с целью оперативного и более полного выявления заболевших людей и оценки санитарно-эпидемиологической ситуации в целом;

— активизировать работу по вакцинации жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции. Совместно с руководителями органов местного самоуправления взять на особый контроль ход вакцинации людей старшего возраста, жителей с хроническими заболеваниями;

— активизировать информирование жителей Волгоградской области о размещении стационарных прививочных пунктов, местах работы выездных прививочных бригад и графиках их работы.

Руководителю управления Роспотребнадзора по Волгоградской области:

— проработать совместно с областным комитетом здравоохранения и представить предложения по вопросу обязательной вакцинации работников предприятий и организаций сферы услуг;

— проработать и представить механизмы дополнительного контроля за состоянием здоровья людей, прибывающих (возвращающихся) в Волгоградскую область авиарейсами из зарубежных стран и регионов России со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Руководителям органов местного самоуправления:

— усилить контроль за соблюдением на территории муниципальных образований Волгоградской области масочного режима и выполнением требований Главного санитарного врача и оперативного штаба Волгоградской области;

— уделить дополнительное внимание людям, прибывающим или возвращающимся на территорию муниципальных образований Волгоградской области из регионов со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой: организовать разъяснительную работу, осуществлять подомовой обход, проводить дополнительное информирование о действующих в регионе санитарно-эпидемиологических правилах и требованиях. Держать ситуацию на личном контроле.

Всем заместителям губернатора, оперативному штабу, региональным управлениям профильных федеральных органов власти, органам местного самоуправления:

— в условиях сохранения режима повышенной готовности продолжить межведомственную работу по контролю за соблюдением всех действующих на территории Волгоградской области санитарно-эпидемиологических мер и требований;

— в случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологических требований применять все меры административного воздействия к нарушителям, вплоть до временного ограничения деятельности предприятий и организаций;

— организовать дополнительное информирование прибывающих на территорию Волгоградской области граждан о действующих в регионе санитарно-эпидемиологических мерах и требованиях, а также усилить контроль за их исполнением;

— проработать дополнительные меры стимулирования в ходе проведения массовой вакцинации жителей от коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области;

— обеспечить 100%-ную вакцинацию работников органов исполнительной власти Волгоградской области, а также работников подведомственных им организаций, за исключением лиц, имеющих противопоказания, а также лиц, имеющих антитела.

Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного самоуправления обеспечить вакцинацию всех своих работников, за исключением лиц, имеющих противопоказания, а также лиц, имеющих антитела.

Оперативному штабу Волгоградской области совместно с муниципальными оперативными штабами:

— максимально ограничить проведение массовых мероприятий, а при проведении таких мероприятий руководствоваться требованиями Главного государственного санитарного врача и решениями оперативного штаба Волгоградской области.

Руководителям рабочих групп оперативного штаба во взаимодействии с профильными федеральными органами власти и органами местного самоуправления:

— на регулярной основе доводить информацию о текущем санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области до предприятий и организаций курируемых направлений деятельности и подведомственных учреждений;

— в десятидневный срок провести рабочие встречи с представителями профессиональных сообществ, руководителями основных предприятий и организаций по профилю деятельности в целях активизации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, проведению вакцинации сотрудников отрасли и контролю за выполнением требований Главного санитарного врача и решений оперативного штаба. В ходе встреч рассмотреть возможность разработки и внедрения мер корпоративного стимулирования вакцинации и программ корпоративного тестирования сотрудников на наличие коронавирусной инфекции.

Комитету промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области:

— обеспечить наличие в розничных торговых сетях Волгоградской области трехмесячного запаса товаров первой необходимости, продовольственных товаров, товаров народного потребления.

Комитету социальной защиты Волгоградской области совместно с облздравом:

— продолжить работу по недопущению вспышек заболеваний в социальных учреждениях Волгоградской области и обеспечить постоянную готовность к быстрому реагированию в случае выявления в соцучреждениях коронавирусной инфекции;

— актуализировать планы по привлечению к работе с людьми старшего возраста, людьми, имеющими хронические заболевания, с семьями с детьми и другими категориями жителей социальных работников, волонтёров.

Облкомобразования совместно с облздравом:

— взять на особый контроль ситуацию в дошкольных и образовательных учреждениях, в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях и, при необходимости, представить дополнительные предложения по организации воспитательного, оздоровительного и учебного процессов.

Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области:

— обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте, особое внимание уделить сети маршрутных такси.