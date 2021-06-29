Аграрии региона уже готовы приступить к уборке урожая. В хозяйствах завершаются подготовительные работы и вот-вот на поля выйдет техника. Готовность одного из хозяйств проверил губернатор волгоградской области и поставил дополнительные задачи по проведению уборочной кампании 2021.

Как сообщает областная администрация, всего под урожай 2021 года в Волгоградской области засеяли более 3 млн га полей, из них осенью прошлого года озимые разместили на 1,63 млн га. Часть озимых пришлось пересеивать из-за неблагоприятных погодных условий, увеличив долю яровых и технических культур.

«Готовность к уборочной кампании в целом по Волгоградской области высокая, — отметил Андрей Бочаров на заседании президиума губернаторского Совета по вопросам развития сельских территорий и АПК. — Практически 30% посевов погибли после перезимовки, и мы приняли решение по пересеву. Сегодня мы видим хорошие результаты: качество и структура полей внушают большой оптимизм. Специалисты экспертного совета при областном комитете сельского хозяйства считают, что погодные условия в текущем году позволяют нам планово, в установленные агрономические сроки приступить к уборке урожая на территории всех муниципальных образований. Вопросы подготовки к уборочной кампании координирует областной оперативный штаб».

Подготовка к началу работ находится на финишной прямой: уборка традиционно начинается в южных районах с озимых зерновых культур. В том числе ранней уборке подлежит свыше 1,6 млн га: из них озимая пшеница — 1,1 млн га, яровая пшеница — 128 тысячи га, ячмень — 309 тысячи га, горчица — 63 тысячи га, овёс — 12 тысяч га. Урожай готовы принять 60 элеваторов и хлебоприёмных пунктов, склады сельхозтоваропроизводителей: потенциал единовременного хранения зерновой продукции в регионе вырос до 6,5 млн тонн. Только за последние два года в регионе этот показатель увеличился на 200 тысяч тонн.

Собственная потребность Волгоградской области составляет порядка 1,5 млн тонн зерна, остальное традиционно отгружается за пределы региона.

Профильным органам исполнительной власти совместно с главами муниципальных образований были поставлены следующие задачи:

— приступить к уборочной кампании на территории Волгоградской области в оптимальные агротехнические сроки;

— обеспечить необходимый уровень готовности сельхозтехники и запасов ГСМ;

— обеспечить выполнение рабочего плана уборки урожая в целом по области и по каждому муниципальному району с целью выполнения плановых показателей;

— обеспечить готовность объектов зернохранения, овоще- и плодохранения;

— в плановом порядке продолжить оказание мер финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям;

— обеспечить в полном объёме реализацию основных и дополнительных мероприятий по соблюдению противопожарных правил в период проведения уборочных работ;

— отдельное внимание обратить на оснащённость всей работающей на полях сельхозтехники пламягасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний, на наличие на полях дополнительной техники для предотвращения распространения огня и оперативной ликвидации очагов возгораний. Особое внимание уделить противопожарной безопасности полей, прилегающих к населённым пунктам.