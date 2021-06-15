Жителей и гостей города приглашают посетить выставку из Беларуси «Брестская крепость. Памятник мужеству», которая откроется в музее-панораме «Сталинградская битва». Выставка была подготовлена сотрудниками Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

По данным пресс-службы музея-заповедника, проект является результатом многолетней исследовательской работы по изучению событий обороны Брестской крепости и судеб её защитников, участию воинов Брестского гарнизона в боевых действиях на других фронтах Великой Отечественной войны, в том числе в Сталинградской битве. Он рассказывает о предвоенной жизни Брестского гарнизона в 1939–1941 гг., обороне крепости в июне 1941 г., послевоенном признании подвига ее защитников.

В экспозиции представлены фотографии, документы, личные вещи военнослужащих – уроженцев Сталинградской области, защищавших легендарную крепость.

Напомним, что в обороне Брестской крепости принимали участие более 30 сталинградцев, 12 из них погибли и увековечены на плитах мемориала. После войны в Волгограде проживали 6 защитников. Выставка – дань памяти воинам, завоевавшим Великую Победу, путь к которой начинался 80 лет назад, 22 июня 1941 г. у стен Брестской крепости.

Открытие выставки состоится 18 июня в 11:00 и продолжится до 18 августа 2021 года.